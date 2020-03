Huawei Watch GT 2 si tingerà di due nuove colorazioni

Da quando gli wearables hanno dimostrato di poter vendere bene, anche meglio degli smartphone, molte aziende hanno deciso di puntarci in maniera concreta. Per esempio Huawei, che assieme alla famiglia Huawei P40 lancerà anche un nuovo modello derivante da Huawei Watch GT 2. Ma non finisce qua: l'azienda ha in serbo anche due nuove colorazioni per il dispositivo già disponibile in commercio.

Huawei Watch GT 2: l'azienda prepara due nuove colorazioni

Il prossimo 26 marzo sarà la data X per i nuovi top di gamma Huawei, con un keynote online che vedrà la presentazioni di vari nuovi prodotti. Si parlerà anche di Huawei Watch GT 2, con due nuove tinte indirizzate a chi fosse interessato allo smartwatch ma non fosse pienamente soddisfatto dai colori finora disponibili. Per l'esattezza, Watch GT 2 sarà proposto nelle nuove versioni Rose Gold e Snow White, con tinte candide indirizzate soprattutto ad un target femminile.

Non cambierà il resto delle specifiche, a partire dalle dimensioni di 42 e 46 mm dei cinturini, con un display Super AMOLED da 1.2″/1.39″. Il comparto hardware si basa sul Kirin A1, con Bluetooth LE 5.1, GPS, sensore per i battiti cardiaci, resistenza 5ATM fino a 50 metri e autonomia fino a 15/30 ore.

