Huawei Watch GT 2 e FreeBuds 3 si aggiornano e si ottimizzano

A distanza di un mese esatto, Huawei Watch GT 2 sta ricevendo un nuovo aggiornamento che ne migliora funzioni e prestazioni. Ma gli updates non riguardano soltanto lo smartwatch top di gamma dell'azienda, ma anche altri accessori dell'ecosistema. È in fase di rilascio un update anche per le Huawei FreeBuds 3, per quanto questo non si tratti di un aggiornamento disponibile per tutti gli utenti.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate XS: in arrivo una versione dai costi più “umani”

Un nuovo aggiornamento rilasciato per Huawei Watch GT 2 e FreeBuds 3

L'update per le Huawei FreeBuds 3 è momentaneamente pensato esclusivamente per i beta tester reclutati sul suolo cinese. La release fornita loro è la 1.0.0.510, pesa 670 KB e e ne migliora la velocità di ricarica. Non solo, dato che porta con sé la tecnologia Dual-Channel Synchronized, una feature che fa sì che le cuffie true wireless ricevano i canali L/R dal dispositivo abbinato, facilitando la comunicazione diretta senza interferenze. Questa trasmissione sincrona a doppio canale ha una latenza estremamente bassa a 190 ms2.

Per quanto riguarda Huawei Watch GT 2, l'aggiornamento riguarda la versione 1.0.5.56 del firmware, dal peso di circa 17.59 MB. L'update aggiunge la funzione di access card, oltre ad ottimizzare performance e stabilità di sistema. Anche in questo caso il roll-out è partito in Cina, ma le ottimizzazioni di sistema dovrebbero presto essere rilasciate nel resto dei mercati.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.