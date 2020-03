Huawei Vision: nuova Monarch Edition, ancora più potente

Era soltanto questione di tempo prima che Huawei decidesse di gettarsi nel mercato delle smart TV. La Huawei Vision ha così debuttato, assieme alla controparte targata Honor, in un periodo storico dove tante realtà hanno scelto di fare altrettanto. L'abbiamo visto con OnePlus, poi con Redmi e nei prossimi mesi anche con OPPO e Realme. Huawei ha il vantaggio di aver abbracciato il trend per prima, posizionandosi in anticipo nel mercato. E adesso, dopo il modello da 75″, sta lanciando una nuova versione della propria TV.

Huawei Vision: in vendita una nuova versione con ancora più spazio interno

Si chiama Huawei Vision Monarch Edition, un nome lungo e pomposo che sta ad indicare la stessa TV, ma con una configurazione hardware maggiorata. Non tanto nelle dimensioni, nel chipset o nelle tecnologie adoperate, quanto nella memoria interna. Come indica la pagina prodotto spuntata nel database di JingDong, questa edizione “monarchica” vanta ben 128 GB di storage, assieme a 4 GB di RAM.

Un taglio a dir poco capiente e che difficilmente (se non addirittura mai) abbiamo visto su una smart TV, il doppio rispetto ai 64 GB della variante standard. Ma le novità non si limitano al semplice raddoppio dei GB a disposizione, a partire dall'implementazione di funzioni AI legate alla fotocamera a scomparsa.

Per esempio, con la feature AI Fitness 2.0 il sensore è in grado di riconoscere ossa e giunture ed aiutare l'utente in tempo reale sulla postura da adottare. Basta agitare la mano per mettere in pausa l'allenamento, nel caso sia necessario. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato con i propri figli. Il sistema AI può capire se il bambino abbia una postura scorretta e comunicargli di sedersi come si deve.

