Huawei lancia il nuovo thermos smart, con il display per la temperatura

Sappiamo bene come Huawei sia sempre attenta ai propri clienti, sotto tutti i punti di vista. Quest'azienda, però, non è impegnata solo nella produzione di smartphone, ed accessori annessi. Talvolta, infatti, si lancia anche nello sviluppo di prodotti legati alla domotica, che possono tornare utile alla maggior parte delle persone. Motivo per cui, negli scorsi giorni, ha deciso di presentare un nuovo thermos smart, dotato di display sul quale viene indicata anche la temperatura dell'acqua.

Huawei produce un thermos con certificazione IPX7

Da quello che possiamo constatare sul sito ufficiale, pare che il thermos di Huawei sia in grado di mostrare la temperatura dell'acqua. Sul tappo, infatti, trova spazio un piccolo display in bianco e nero che, oltre a dare questa un'indicazione, fornisce anche altri dati. Questo fa da contorno, quindi, ad una struttura realizzata con ben 3 strati di acciaio inossidabile, che è in grado di isolare il contenuto per la durata massima di 24 ore. Ovviamente, poi, tale accessorio presenta anche la certificazione IPX7.

Si tratta di un thermos smart perché al suo interno è presente un sensore in grado di rilevare la qualità dell'acqua. Se si tiene premuto a lungo sullo schermo, infatti, compare il dato relativo a questa informazione. Ovviamente, poi, è possibile anche collegare il tutto con lo smartphone tramite Huawei HiLink. Grazie ad essa, dunque, potranno essere impostati vari allarmi che, dopo un certo periodo di tempo, ci ricorderanno di bere con regolarità.

