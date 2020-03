Tencent e Huawei porteranno il cloud gaming su smartphone

Ogniqualvolta che si parla di 5G sorge la fatidica domanda: sì, ma a che serve? Una dimostrazione della sua utilità la vogliono dare Huawei e Tencent, accoppiata che sta lavorando ad una piattaforma di cloud gaming. Google Stadia è stato rilasciato ufficialmente a tutti e, per quanto abbia affrontato non poche problematiche, sta lentamente sdoganando questo concetto al pubblico. Anche altre aziende stanno lavorando in questa direzione, in primis Microsoft e NVIDIA, con le rispettive piattaforma GeForce NOW e xCloud. Ma finora non si è mai parlato di un qualcosa del genere da parte di un'azienda fondata principalmente sull'ambito smartphone.

LEGGI ANCHE:

EMUI 10.1 ufficiale: tutte le novità della nuova UI di Huawei

Il cloud gaming su smartphone potrebbe essere presto realtà, grazie a Huawei

Come riporta Reuters, Tencent Holdings ha già tirato su al fianco di Huawei un laboratorio per lavorare a questa piattaforma. Per il momento il progetto si chiama GameMatrix, ma potrebbe trattarsi solamente di un nome provvisorio. Uno degli apporti principali dati da Huawei consiste nel fornire i propri processori server Kunpeng che fanno da ossatura per l'elaborazione in tempo reale. Come nel caso di Stadia, sono necessari dei server remoti in grado di fare da storage per i giochi e streammarli in tutto il mondo all'utenza connessa. Pertanto è richiesta un altissimo livello di potenza nell'ordine dei TFLOPS e siamo abbastanza sicuri che anche i server Huawei non siano da meno.

I lavori svolti dalle due aziende riguardano anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, nonché della realtà aumentata. È indubbio che anche Tencent condivida una forte dose di know-how. Stiamo parlando dell'azienda che, oltre a WeChat e QQ, possiede proprietà intellettuali come Riot Games (League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra) e Supercell (Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Star e Rush Wars). Senza considerare che Tencent è anche azionista di maggioranza nell'impero videoludico di Epic Games.

Ci sono tutte le carte in tavola perché la sinergia fra Huawei e Tencent possa portare a qualcosa di importante, probabilmente a partire dalla Cina. Sicuramente ne risentiremo parlare nelle prossime settimane.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.