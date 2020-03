Huawei Sound X (ri)presentato assieme ai nuovi occhiali smart

Il keynote virtuale per la presentazione dei nuovi Huawei P40 ha visto anche il debutto di “nuovi” accessori. Uso il virgolettato perché alcuni di questi li abbiamo già visti in passato, ad eccezione del nuovo Huawei Watch GT 2e. Per la precisione, il primo dei prodotti è Huawei Sound X, a cui si affianca anche un nuovo modello di occhiali smart.

LEGGI ANCHE:

Huawei Italia conferma: garanzia estesa su smartphone e non

Huawei P40 e P40 Pro debuttano assieme a “nuovi” accessori smart

Huawei Sound X

Era lo scorso novembre quando veniva annunciato Huawei Sound X, lo smart speaker che, ad oggi, attende ancora di essere lanciato ufficialmente fuori dalla Cina. Con P40 l'azienda ha deciso di ripresentarlo ad una platea più ampia, snocciolandone le caratteristiche. Realizzato in collaborazione con Devialet, ha un design a 360° che propaga l'audio tutto attorno alla scocca. Al suo interno ci sono due subwoofer 3.5″ da 60W, con tecnologia di rinforzo delle frequenze basse SAM (Speaker Active Matching) in modo da arrivare fino a 40 Hz.

Certificato Hi-Res, ha un volume che si spinge fino a 93 dB, con controlli capacitivi posti sulla parte superiore. Grazie alla simbiosi con gli ultimi smartphone Huawei, basta poggiarceli sopra per switchare l'audio dal telefono allo speaker tramite Huawei Share. Se vi steste chiedendo quando verrà commercializzato in Italia, però, non è ancora stato comunicato. Si vocifera che il suo prezzo di listino debba essere non meno di 260€.

Huawei Smart Glass

Prosegue la collaborazione fra Huawei e Gentle Monster per la realizzazione di un nuovo paio di occhiali smart. La collezione Primavera/Estate 2020 si compone di due nuovi modelli, denominati Smart MY MA 01 e Smart HER 01. Nel primo caso è stato adottato una montatura più tondeggiante, mentre per il secondo abbiamo linee più squadrate. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnologia FLATBA per rendere più uniforme la giunzione fra lenti e frame, così come la protezione UV.

A differenza dei celebri Google Glass, questi occhiali da sole integrano giusto l'essenziale dal punto di vista “smart”. Una volta connessi allo smartphone, permettono di gestire le telefonate, grazie al doppio speaker e microfono integrati. Il software si compone di un comparto AI in grado di gestire la riduzione del rumore.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.