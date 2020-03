Huawei lancia un servizio AI per scovare il Coronavirus più velocemente

Sin da subito Huawei ha dimostrato di voler agire quanto più possibile pro-attivamente in merito alla situazione Coronavirus. Anche perché è stata proprio la Cina il paese ad essere maggiormente colpito per primo, madrepatria dell'azienda e di tantissime realtà in ambito tecnologico. Per questo l'azienda ha ben deciso di sviluppare un sistema AI in grado di aiutare il sistema sanitario a contrastare in maniera più efficiente l'epidemia virale.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro PE: svelati i prezzi per l’Italia

Continuano gli sforzi di Huawei per aiutare la lotta all'espansione del Coronavirus

Sviluppato in collaborazione con la Huanzhong University of Science and Technology e Lanwon Technology, il servizio offerto da Huawei serve ad individuare più rapidamente l'infezione derivante dal nuovo Coronavirus. Si sono da poco conclusi i primi test svolti dalla National Health Commission of China per usufruire delle soluzioni diagnostiche del servizio AI. Il tutto verte attorno alla piattaforma Huawei Cloud, oltre che sui chipset proprietari Ascend.

Le funzionalità di intelligenza artificiale sfruttano i dati medici finora raccolti per capire in maniera estremamente rapida se ci si trovi davanti ad un caso effettivo di Covid-19. A beneficiarne sarà in primis il personale sanitario, un'arteria lavorativa messa a dura prova dalla necessità di aiutare la popolazione in difficoltà. Alleggerito dal carico lavorativo, finora necessariamente sulle loro spalle, sarà libero di concentrarsi su altre mansioni altrettanto importanti.

Il lavoro di Huawei per combattere il Coronavirus non si è concentrato soltanto in Cina, ma anche qua in Italia. Assieme a Xiaomi ed OPPO, la società si è prodigata per fornire servizi e materiale sanitario.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.