Huawei potrebbe avere problemi di chipset: colpa degli USA

Da quando Huawei fa parte della famigerata Entity List, tutte le aziende americane che vogliono commerciarci devono prima avere il lasciapassare del governo americano. Il ban USA è ben lungi dal lasciare la morsa sull'azienda cinese, ormai conscia di questi limiti, come dimostrano gli sforzi operati sul software. I problemi maggiori potrebbero riguardare la componente hardware, più difficili da arginare sul breve periodo. Per quanto TSMC abbia affermato di voler continuare a lavorare con Huawei, la produzione dei chipset potrebbe essere resa più ostica dalle nuove direttive statunitensi.

LEGGI ANCHE:

EMUI 10.1 ufficiale: tutte le novità della nuova UI di Huawei

Gli USA vogliono limitare Huawei dal punto di vista produttivo

L'ultimo report dagli USA cita la volontà di alcuni ufficiali dell'amministrazione Trump di applicare misure restrittive alla fornitura globale di chipset per Huawei. Ne conseguirebbe la modifica delle Foreign Direct Product Rule, l'insieme di leggi che regola il commercio di prodotti che si basano su tecnologie americane. Nel caso questa modifica passi, il mercato fra TSMC e Huawei verrebbe ostacolato, per lo scorno di HiSilicon. Per quanto Huawei abbia una divisione proprietaria incaricata di produrre i SoC Kirin, questa viene rifornita dal chipmaker taiwanese.

Queste direttive non incontreranno comunque il consenso dei chipmaker americani, il cui commercio sarà anch'esso penalizzato. Diverse società hanno già richiesto al governo Trump di riconsiderare la propria posizione, ma difficilmente ci sarà un retrofront improvviso. Specialmente da un punto di vista socio-politico, dati i delicati rapporti fra le due potenze mondiali USA e Cina.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.