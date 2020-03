Scorte assicurate per Huawei P40, nonostante il Coronavirus

In queste ore si sta parlando di come la produzione dei chipset Huawei potrebbe subire forti rallentamenti. Al contempo, l'azienda ha ben pensato di rassicurare coloro che sono interessati a comprare uno dei nuovi Huawei P40. Nonostante l'allerta Coronavirus stia colpendo duramente la filiera produttiva mondiale, di P40 ce ne saranno per tutti. Lo asserisce lo stesso CEO Richard Yu, durante un'intervista poco dopo la presentazione della nuova famiglia di telefoni.

Huawei non ha paura del Coronavirus e non avrà rallentamenti con le scorte di P40

Come affermato da Richard, la serie Huawei P40 è stata prodotta in larga scala ed è pronta ad essere spedita in giro per tutto il mondo. Si tratta di un passo in avanti rispetto ai dispositivi della serie Mate 30, arrivati in Italia a distanza di mesi rispetto all'iniziale lancio in Cina. Anche perché, a differenza dell'autunno 2019, adesso il software made in Huawei è più pronto a sopperire all'assenza dell'ecosistema Google. Per quanto l'AppGallery non sia ancora ricolmo di app come nel caso del Play Store, il team incaricato di gestire la piattaforma sta lavorando per migliorarsi.

È innegabile, però, che il Coronavirus abbia reso la vita più difficile all'economia in generale, produttori di tecnologia compresi. Anche perché è in Cina che il focolaio iniziale ha avuto inizio, laddove la tecnologia nasce e si sviluppa, costringendo importanti arterie produttive come Foxconn a chiudere temporaneamente. Fortunatamente la situazione sembra stare leggermente migliorando in Asia, per quanto ancora lontani dal potersi definire fuori pericolo. Senza contare che Huawei ha affermato che P40 è stato prodotto nel corso del Q4 2019, quando ancora la situazione era ben diversa.

