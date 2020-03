Huawei P40 Pro con tripla selfie cam: ecco il teaser ufficiale

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del display di Huawei P40 Pro, con un teaser ufficiale atto ad evidenziarne le curvature del suo pannello protettivo. Oltre allo schermo, il focus del nuovo pupillo dell'azienda sarà senz'altro il comparto fotografico da record. Ma non soltanto quello posteriore: un nuovo teaser evidenzia le novità relative alla selfie camera. Non soltanto vedremo l'introduzione del display forato, al posto del notch della scorsa generazione, ma aumenteranno i sensori.

La selfie camera di Huawei P40 Pro avrà ben 3 sensori fotografici

Il teaser ufficiale di Huawei P40 Pro non vuole essere sibillino, con un'immagine che parla chiaro. All'interno dello schermo ci sarà una tripla selfie camera, un deciso salto in avanti rispetto al sensore singolo della famiglia P30. Anche se il teaser non ci fa sapere che sensori ci saranno, i precedenti rumors parlano di un sensore primario, un grandangolare ed un ToF. Questa immagine coincide con la foto dal vivo trapelata nelle scorse settimane grazie ai leak di Teme.

Sempre secondo le sue indiscrezioni, Huawei P40 sarà più “tradizionale”, sempre con display forato ma con doppio sensore. La configurazione tripla ci sarebbe soltanto sui modelli superiori, ovvero P40 Pro e P40 Pro Premium Edition. Il sensore ToF dovrebbe essere incaricato di aiutare la fotocamera a scattare con effetto bokeh.

