Huawei P40 Pro avrà lo sblocco 3D di Mate 30 Pro, ma senza notch

Ci sono determinate tecnologie che, per un motivo o per l'altro, non hanno mai veramente attecchito su smartphone. Vi ricordate il 3D Touch, introdotto da Apple e ripreso su Android da produttori come Huawei, Xiaomi e Meizu ma poi prontamente abbandonato? Lo stesso è accaduto al riconoscimento facciale 3D, di cui ancora si serve iPhone ma che su Android è molto poco diffuso. Gli unici modelli che lo integrano sono Google Pixel 4, OPPO Find X (ma non X2) e Huawei Mate 30 Pro. Il motivo è presto detto: il sistema di sensori necessario costa tanto ed occupa molto spazio. E in un mondo dove si esigono smartphone a tutto schermo, è quasi considerabile come un controsenso. Ma la diffusione dei sensori ToF potrà venire in aiuto ai produttori, come nel caso di Huawei P40 Pro.

Niente notch per Huawei P40 Pro, ma il riconoscimento facciale sarà 3D

Sappiamo già che, per quanto sia Huawei P40 che P40 Pro avranno un display forato, il comparto fotografico non sarà il medesimo. Se sul modello base avremo un doppio sensore, quello superiore potrà contare su una tripla fotocamera. I due sensori principali saranno fondamentalmente invariati, mentre il terzo sarà, appunto, un sensore ToF.

It looks like the P40 pro+ offers the same 3D face unlock experience as the Mate 30 pro 32mp main camera + 3D depth camera They leave the gesture camera off and the ambient light and proxy go either under the screen or at the top bezel, which is curved. #HuaweiP40ProPlus5G pic.twitter.com/8O9HwS6yVK — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 22, 2020

Come già trapelato in precedenza, in mezzo ai due sensori frontali ci sarà un sensore apposito, incaricato per l'acquisizione della profondità. Il suo funzionamento è paragonabile a quello di un sonar, essendo in grado di misurare la distanza fra il sensore e il soggetto inquadrato. Così facendo, si crea una scena 3D, feature che solitamente viene sfruttata per migliorare l'effetto bokeh, così come la messa a fuoco e la velocità dell'otturatore.

Viene da sè, quindi, che il sensore ToF possa essere sfruttato per scansionare il volto in 3D ed avere una precisione decisamente migliore rispetto allo sblocco facciale 2D. Senza considerare i problemi di privacy derivati dalla possibilità di ingannare il metodo di scansione bidimensionale. Rispetto a Huawei Mate 30 Pro, sarebbero eliminati componenti quali il sensore per le gesture, fondamentalmente inutile, mentre i sensori di luminosità e prossimità andrebbero sotto allo schermo.

