Huawei P40 Pro PE spunta da un venditore con tanto di specifiche

Così come Apple e Samsung, anche Huawei sembrerebbe pronta a lanciare un trio di top di gamma. Non soltanto P40 e P40 Pro: ci sarà anche Huawei P40 Pro PE, dove quel “PE” sta ad indicare una presunta Premium Edition. Non sappiamo ancora se sarà un vero e proprio modello a sé stante, come Samsung Galaxy S20 Ultra, o se sarà una semplice versione extra di P40 Pro. Fatto sta che, grazie all'errore (forse volontario) di un rivenditore sud-coreano, riusciamo a scoprirne la presunta scheda tecnica.

Ecco quali sarebbero le specifiche di Huawei P40 Pro PE

Stando a quanto inserito a listino, questo Huawei P40 Pro PE sarebbe contraddistinto da un display curvo ai lati. Si parla di un'unità AMOLED da 6.7″ Quad HD+ (3160 x 1440 pixel) con densità di 518 PPI e refresh rate a 120 Hz, oltre che con sensore ID nello schermo. All'interno troveremo sicuramente il Kirin 990 5G, con supporto alle reti di nuova generazione, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage espandibile via NanoSD. Non mancherà Android 10, anche se non sarà presente l'ecosistema Google a cui ci siamo abituati in questi anni.

Passando al comparto fotografico, sul retro troveremo una configurazione da 52+40+8 MP, con teleobiettivo a periscopio, grandangolare e sensore ToF per il calcolo della profondità. Sul davanti, invece, avremo una dual selfie camera da 32 MP e con sensore ToF. Per concludere, viene citata la certificazione IP68 ed una batteria da 5500 mAh con ricarica rapida a 50W e wireless a 27W (oltre che inversa). Stando ai leaks recenti, Huawei P40 Pro PE dovrebbe avere un costo europeo attorno ai 1199/1299€, a seconda del mercato.

