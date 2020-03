Huawei P40 Pro Porsche Design ci sarà, almeno sotto forma di case

Oltre a Leica, da anni Huawei ha stretto un accordo commerciale assieme a Porsche. Una sinergia che potremmo non vedere con Huawei P40 Pro, a differenza di quanto accaduto con la famiglia Mate con ben 4 modelli. Ma la fantasia delle aziende di terze parti non si ferma ai programma prestabiliti, dandoci suggestioni che altrimenti non potremmo assaggiare. Per esempio, chi ha detto che si possa avere un Huawei P40 Pro in salsa Porsche Design?

Prime immagini di Huawei P40 Pro sotto forma di Porsche Design “farlocca”

Sicuramente non l'ha pensato questo produttore di cover protettive, dopo la realizzazione di modelli cuciti su misura proprio per Huawei P40 Pro. Il look adottato non può non riportare alla mente proprio la versione RS Porsche Design lanciata per Huawei Mate 20 e Mate 30. Questo si traduce in una cover in ecopelle ai lati, ad eccezione della sezione in vetro (o simile) piazzata al centro. Anche il logo presente al centro riprende quello del gruppo Porsche, per quanto non sia ovviamente identico per motivi di copyright.

In precedenza si era vociferato che potesse esserci una effettiva versione Porsche Design di Huawei P40, ma ad oggi non ci sono stati più rumors a riguardo. Non ci resta che aspettare il 26 marzo, giorno dell'evento ufficiale, per scoprire se ci sarà o meno.

