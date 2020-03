Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+: svelate le specifiche complete

In arrivo il 26 marzo, la famiglia Huawei P40 si prepara a fare il suo debutto sul palcoscenico della telefonia. Assieme al suo modello superiore, Huawei P40 Pro, sono fra gli smartphone di cui si è più parlato in queste settimane. A tal punto da sapere praticamente tutto su quello che c'è da sapere, grazie anche ai numerosi render ufficiosi finora pubblicati in rete. Facciamo quindi il punto della situazione per tutti e 3 i modelli: sì, perché ci sarà anche un Huawei P40 Pro+ per coloro che non vorranno compromessi. Questo grazie alle indiscrezioni portate alla luce su Twitter dall'affidabile insider Ishan Agarwal.

Huawei P40 e P40 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Huawei P40 5G

Si parte con la versione “liscia” di Huawei P40 5G, caratterizzata da un display OLED da 6.1″ Full HD+. Lo schermo è di tipo flat, una scelta che farà piacere a coloro che prediligono l'ergonomia. Su tutti i modelli avremo il cosiddetto schermo forato, per far spazio alla doppia selfie camera da 32 MP f/2.0 da 1/2.8″. Sul retro troveremo, invece, una tripla fotocamera Leica Ultra Vision da 50+16+8 MP, condita dal Huawei XD Fusion Engine per l'elaborazione grafica e con zoom digitale 30x. Per tutte le specifiche tecniche della fotocamera, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

Il resto delle specifiche includerà ovviamente il Kirin 990 5G, alimentato da una batteria da 3800 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 40W e wireless a 27W. Il tutto ad un prezzo in Europa da circa 799€ a 899€ a seconda della versione acquistata.

Huawei P40 Pro 5G

Passiamo al più premium Huawei P40 Pro 5G, con uno schermo OLED da 6.58″. Uno schermo non soltanto più ampio ma anche curvo, sia ai lati che (in minor parte) sopra e sotto. Rimane la succitata doppia selfie camera, ma che si arricchisce di un sensore ToF, incaricato degli scatti con bokeh e del riconoscimento facciale. Cambia anche la fotocamera posteriore, sempre con Fusion Engine ma da 50+40+12 MP, anche in questo caso con ToF. Troveremo anche funzioni aggiuntive, quali 50X SuperSensing Zoom e Telephoto Stabilization, con cui ottenere uno zoom sempre più performante.

Il Kirin 990 5G sarà coadiuvato da una più capiente batteria da 4200 mAh, con ricarica SuperCharge e wireless forse a 40W. In questo caso si sale di prezzo, da circa 999€ a 1099€.

Huawei P40 Pro+ 5G

Concludiamo con Huawei P40 Pro+ 5G, precedentemente conosciuto come Premium Edition. Uguale nelle dimensioni al Pro, avrà un tocco estetico in più, grazie alla scocca in ceramica. Oltre a memorie più capienti, il suo comparto fotografico sarà ancora più evoluto. Non tanto nel numero dei sensori, quanto nel teleobiettivo, in grado di offrire uno zoom ottico 10x anziché 3x o 5x. Questo per un prezzo da circa 1199€ a 1299€.

