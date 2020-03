Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro+: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Pochi giorni fa il CEO Richard Yu ci ha rassicurati sulla disponibilità che la serie Huawei P40 avrà in tutto il mondo. Ci saranno abbastanza telefoni per tutti, con una schiera di modelli che si comporrà di un trittico piuttosto variegati. Oltre a quello base ci sono anche Huawei P40 Pro e soprattutto P40 Pro+, con la sua costruzione più premium ed una fotocamera che si prospetta la più evoluta in circolazione. Nell'attesa di poterci mettere le mani sopra, potete effettuare il download dei nuovi sfondi ufficiali.

Sono disponibili gli sfondi ufficiali della nuova serie Huawei P40

Innanzitutto, Huawei P40 e P40 Pro saranno acquistabili in colorazioni variegate: Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White e Black. Al contempo, la ceramica di P40 Pro+ sarà tinteggiata di bianco e nero. Per l'occasione, Huawei ha creato nuovi wallpapers che si sposino con queste versioni, installati all'interno della EMUI 10.1. Sì, perché una delle novità della serie P40 è la rinnovata UI, di cui abbiamo già trattato tutte le novità.

Se foste interessati, potete scaricare l'archivio con tutti gli sfondi al suo interno.

Scarica gli sfondi ufficiali di Huawei P40 (Download archivio)

In alternativa, potete consultare l'archivio e selezionare soltanto le immagini che più vi interessano.

Scarica gli sfondi ufficiali di P40 (Download singolo)

