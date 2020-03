Huawei P40 Pro+ 5G sarà il nome della versione top

Fino a qualche anno fa Samsung veniva spesso schernito per la sua “originalità” nel dare nomi ai suoi millemila modelli di smartphone. Il culmine lo si ebbe con Samsung Galaxy S6 Edge+, ma anche con i tantissimi modelli Pro, Prime, Plus, Max che altro non fanno che creare confusione nella mente della clientela. Anche Huawei non è assolutamente una maestra nel dare nomi ai propri smartphone, soprattutto se si considera che a breve verrà lanciato il nuovo Huawei P40 Pro+ 5G.

Da tempo si vocifera di questa edizione più pregiata di Huawei P40. Dopo aver proposto una fascia alta composta prima da uno e poi da due modelli, adesso Huawei vuole adeguarsi a rivali quali Apple e Samsung, anch'essi con 3 top di gamma a testa. Prima si pensava che si sarebbe chiamata Huawei P40 Pro PE, dove PE sta per Premium Edition. Poi si è cambiato idea, chiamandola P40 Pro Ceramic, in quanto la scocca sarà in ceramica anziché vetro. Ma anche questa voce è stata prontamente smentita, affermando che si sarebbe chiamato solamente Huawei P40 Pro.

The #HUAWEIP40Series Phone with 5 sensors at the back (and supposedly 3 sensors at the front) that Evan Blass Leaked? It's called the ‘HUAWEI P40 Pro Plus 5G/ P40 Pro+ 5G'. Yes, its the real name lol. #HUAWEIP40ProPlus #HUAWEI #HUAWEIP40Pro pic.twitter.com/Xxe6yxqMuK

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 20, 2020