Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro PE: svelati tutti i prezzi

Ne abbiamo scoperto fattezze e specifiche e mancavano soltanto i prezzi. Adesso della serie Huawei P40 sappiamo anche questo importante dettaglio, svelato dall'affidabile leaker Teme. In queste settimane egli ci ha praticamente svelato di tutto sui 3 telefoni previsti. Assieme al modello base ci saranno anche Huawei P40 Pro e P40 Pro Premium Edition, dei quali sappiamo adesso quale sarà il costo al pubblico.

Ecco quali saranno i prezzi per l'Europa per la serie Huawei P40

Senza starci troppo a girare attorno, ecco quali sarebbero i prezzi di listino per Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro PE:

P40: da 799€ a 899€

a P40 Pro: da 999€ a 1099€

a P40 Pro PE: da 1199€ a 1299€

Se così effettivamente fosse, per il modello base e quello Pro rimarrebbe lo stesso prezzo di Huawei P30 e P30 Pro, ma a cambiare sarà l'introduzione della Premium Edition. Huawei potrebbe adottare la stessa strategia di Samsung, proponendo un trittico di smartphone che raggiunga il suo culmine premium con questo P40 PE. In tal caso, il vero top di gamma sarebbe il “PE”, pertanto il costo rispetto a P30 Pro sarebbe più alto. Oppure questo potrebbe essere soltanto un Huawei P40 Pro con memorie più capienti, materiali più pregiati ma sostanzialmente le stesse specifiche.

Inoltre, come specificato sempre da Teme, queste cifre potrebbero variare di 50/100€ a seconda del mercato preso in considerazione. E visto che l'Italia è solitamente uno dei paesi più cari in fatto di smartphone, non escludiamo che tutti questi costi possano salire.

— Teme (特米) (@RODENT950) March 11, 2020

