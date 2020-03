Huawei P40 e P40 Pro: dimensioni “umane”, ma batterie non al top

Da quando i produttori di smartphone hanno intrapreso il trend del full screen, gli smartphone hanno visto un'impennata nelle dimensioni. Fortunatamente questo non dovrebbe riflettersi nella serie Huawei P40 che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe apporre una pausa in questa corsa allo schermo. Questo anche perché l'adozione del cosiddetto display forato consentirà all'azienda di avere una diagonale ampia ma senza andare troppo a discapito della portabilità.

Potete stare tranquilli, le dimensioni della serie Huawei P40 non aumenteranno

Se volessimo ripercorrere la storia dei top di gamma Huawei, vediamo che evoluzione hanno avuto le dimensioni adoperate:

2014 P7: 139.8 x 68.8 x 6.5 mm, 124 g

2015 P8: 5.2″, 144.9 x 72.1 x 6.4 mm, 144 g P8 Max: 6.8″, 182.7 x 93 x 6.8 mm, 228 g

2016 P9: 5.2″, 145 x 70.9 x 6.95 mm, 144 g P9 Plus: 5.5″, 152.3 x 75.3 x 6.98 mm, 162 g

2017 P10: 5.1″, 145.3 x 69.3 x 6.98 mm, 145 g P10 Plus: 5.5″, 153.5 x 74.2 x 6.98 mm, 165 g

2018 P20: 5.8″, 149.1 x 70.8 x 7.65 mm, 165 g P20 Pro: 6.1″, 155 x 73.9 x 7.8 mm, 180 g

2019 P30: 6.1″, 149.1 x 71.36 x 7.57 mm, 165 g P30 Pro: 6.47″, 158 x 73.4 x 8.41 mm, 192 g



Ad eccezione dell'eccentrico P8 Max, uscito all'epoca dei phablet, i top di gamma 2016 e 2017 si sono divisi in due modelli con diagonali similari. Ma è dal 2018 che l'introduzione del notch ha fatto sì che anche Huawei si sia adeguata al trend dello schermo sempre più ampio. Ed è nel 2019 che il trend viene abbracciato a tutto tondo, superando i 6″ di diagonale anche sul modello base.

Huawei is not going to increase the size of the P40 series, the Pro models are the same size as the P30 Pro pic.twitter.com/mSVraUJsNi — Teme (特米) (@RODENT950) March 2, 2020

Huawei P40 e P40 Pro saranno più tascabili della concorrenza

Arriviamo così al 2020, con una serie Huawei P40 che non dovrebbe stravolgere quanto fatto con la generazione scorsa. Verrà sì introdotto il display forato, al posto del “gotch”, ma le dimensioni rimarranno pressoché invariate.

Questa immagine ci fa capire le differenze, sovrapponendo la silhoutte di Huawei P40 con quella di Huawei P40. È sì possibile notare una maggiore curvatura degli angoli della scocca, sulla linea del design reso celebre da Samsung. Se foste ancora curiosi di sapere come sarà, vi ricordiamo che ne è già stato mostrato un prototipo. Il 26 marzo si terrà la presentazione ufficiale in quel di Parigi, anche se non è da escludere che l'allerta Coronavirus possa comportare ritardi, se non addirittura un evento solo online.

Dimensioni invariate, così come le batterie | Aggiornamento 05/03

Come prevedibile, le dimensioni invariate per la serie Huawei P40 comporterebbero l'utilizzo delle stesse batterie. Un piccolo upgrade lo dovremmo avere solo con il modello base, passando dai 3650 mAh di P40 a 3800 mAh. Stessi valori per Huawei P40 Pro e la sua Premium Edition, invece, dovrebbe rimanere la stessa 4200 mAh di P30 Pro.

since the P40 series remains physically the same size as its predecessor, the batteries are also the same which means

3800mAh- P40

4200mAh- P40 Pro/ PE #HuaweiP40Pro #HuaweiP40 — Teme (特米) (@RODENT950) March 4, 2020

