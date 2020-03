Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro PE: nuovi render con tutte le colorazioni

Continuano a moltiplicarsi gli indizi, ufficiali e non, sulla configurazione di Huawei P40, così come Huawei P40 Pro e relativa Premium Edition. Proprio in questi ultimi giorni abbiamo parlato di benchmark, parte estetica, fotocamere e pure di prezzi di vendita. Alla lista di rumors si aggiunge adesso Evan Blass, noto leaker del settore, con un tweet che ci svela quelle che saranno le colorazioni del trittico di smartphone.

Aggiornamento 19/03: pubblicati in rete i primi render ufficiosi di P40 e P40 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Ci saranno varie tinte per tutte le varianti della serie Huawei P40

Nel caso di Huawei P40, le versioni disponibili sarebbero Midnight Black, Icelandic White/Frost White, Gray, Blue e Gold. Rimarrebbero invariate le tinte per Huawei P40 Pro, mentre il cambiamento lo si avrebbe con il vero top di gamma. Secondo evleaks, infatti, Huawei P40 Pro PE avrebbe due colori: Ceramic Black e Ceramic White. Questo perché l'edizione premium di P40 Pro vanterebbe una scocca in ceramica anziché in vetro, per la prima volta nella storia del produttore.

Si parla anche di una versione Mint Green, che però non ci viene mostrata nel render ufficioso che vedete qua sopra. Nell'arcata di smartphone sono inclusi tutti e 3 i modelli, confermando la differenza di fotocamere. Tre sensori per P40, quattro per P40 Pro e cinque per P40 Pro PE, con un teleobiettivo più avanzato sui modelli superiori.

Ecco i render ufficiosi | Aggiornamento 19/03

Grazie all'ultimo tweet dell'insider Ishan Agarwal abbiamo i render stampa ufficiosi di Huawei P40 e P40 Pro. In entrambi i casi vediamo soltanto 3 delle colorazioni precedentemente comparse, ovvero Midnight Black, Gray e Gold. È altamente probabile che queste saranno le tinte disponibili al lancio, mentre le altre arriverebbero successivamente e soltanto in alcuni mercati selezionati.

Time for the #Huawei #P40 in the same 3 colour options. This one also looks pretty good but has a flat display, and one less camera. Stainless Steel Edges in both phones? #VisionaryPhotography #HuaweiP40 #HuaweiP40Pro #HuaweiP40Series pic.twitter.com/09o4UlLA9G — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 19, 2020

#HUAWEI #P40Pro Official Renders in 3 colours (more soon)! This time with a front that will give you a better idea of how bezel-less the phone is, especially with all sides of the screen curved. I think it looks great in these colours. What do you think? #VisionaryPhotography pic.twitter.com/8v617QLMGK — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 19, 2020

