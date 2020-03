Huawei P40 e P40 Pro: nuova ondata di render e specifiche

Non poteva passare giornata senza la nostra dose quotidiana di leaks su Huawei P40 e Huawei P40 Pro. Dopo le foto trapelate della confezione di vendita, adesso WinFuture ce ne dà un prospetto ancora più completo. Allegate alle specifiche abbiamo altre immagini ufficiose, sia del modello base che di quello più costoso. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e mettiamo a raccolta tutte le informazioni di cui siamo in possesso.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40 Pro potrebbe stravolgere il concetto di touch screen

Huawei P40 e P40 Pro senza più segreti, grazie ai nuovi leaks odierni

Tutti i dettagli su Huawei P40

Il modello più semplice sarà ovviamente Huawei P40, a partire dallo schermo flat OLED da 6.1″ Full HD+ in 19.5:9. Il taglio di memorie in cui sarà proposto in Europa, salvo diverse disposizioni nazionali, sarà soltanto di 8/128 GB. Ci sarà sempre l'espandibilità NanoSD, ma si parla di un nuovo formato, pertanto le “vecchie” memorie potrebbero non essere più supportate. Celata all'interno troveremo una batteria da 3800 mAh con ricarica base SuperCharge a 22.5W ma senza modalità wireless. Da segnalare l'assenza di impianto di raffreddamento a grafene.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.1″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 422 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 422 PPI; dimensioni di 148.9 x 71.06 x 8.5 mm per 175 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM LPDDR4X-2133;

di RAM LPDDR4X-2133; 128 GB di storage espandibile via NanoSD ;

di storage espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 50+16+8 MP f/1.9, Pixel Binning 4-in-1, teleobiettivo con OIS;

f/1.9, Pixel Binning 4-in-1, teleobiettivo con OIS; selfie camera da 32+2 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS;

batteria da 3800 mAh con SuperCharge a 22.5W;

con SuperCharge a 22.5W; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.

Tutti i dettagli su Huawei P40 Pro

Il più pregiato Huawei P40 Pro non soltanto vanterà un più ampio schermo curvo su tutti e 4 i lati da 6.58″ Full HD+ a 90 Hz, ma anche la certificazione IP68. La batteria sarà da 4200 mAh con ricarica a 40W e wireless, inoltre i tagli di memoria disponibili saranno da 8/128 GB e 8/256 GB. A tenere a bada le temperature del Kirin 990 ci sarà un sistema di dissipazione SuperCool, lo stesso utilizzato sulla serie Mate X. È formato da un impianto 3D in grafene con una camera a vapore.

Lo schermo forato comprenderà una dual camera con sensore da 32 MP con autofocus ed un sensore dedito alla profondità. P40 Pro avrà anche un sensore IR, incaricato dell'acquisizione del volto per lo sblocco facciale. La tecnologia AI proposta da Huawei farà sì che la selfie camera possa scattare molto rapidamente, potendo scegliere la migliore fra 3 foto.

Ci saranno diverse novità per il comparto fotografico, con l'inclusione di due sensori RYYB, uno per le foto, l'altro per il video. Quello primario sarà da 50 MP f/1.9 con OIS, mentre l'altro sarà la cosiddetta UltraVision Camera, il tutto condito da un nuovo sistema di autofocus Octa PDAF. Si fa menzione anche dell'XD Fusion Engine, con cui avere un'elaborazione più rapide delle immagini e un “livello di chiarezza dei pixel mai visto”. L'altra grande novità sarà lo zoom 50x SuperSensing, utilizzando in combinazione tutte le fotocamere in abbinamento al teleobiettivo f/3.4 con OIS. Assieme ai 3 principali ci sarà anche un ulteriore sensore ToF ed un macro per scattare a soli 2.5 cm.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.58″ Full HD+ (2640 x 1200 pixel) in 19.8:9 con densità di 440 PPI;

(2640 x 1200 pixel) in 19.8:9 con densità di 440 PPI; dimensioni di 158.2 x 72.6 x 8.95 mm per 203 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM LPDDR4X-2133;

di RAM LPDDR4X-2133; 128/256 GB di storage espandibile via NanoSD ;

di storage espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 50+40+12 MP f/1.9-3.4, Pixel Binning 4-in-1, teleobiettivo con OIS;

f/1.9-3.4, Pixel Binning 4-in-1, teleobiettivo con OIS; selfie camera da 32+2 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS;

batteria da 4200 mAh con SuperCharge a 40W e ricarica wireless;

con SuperCharge a 40W e ricarica wireless; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.

Curiosi di scoprire quanto costeranno P40 e P40 Pro? Scopritelo nell'articolo dedicato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.