Huawei P40 Pro sarà più curvo che mai | Video teaser

Da quando Huawei ha deciso di puntare in maniera decisa sugli smartphone, i suoi prodotti sono diventati sempre più premium. Non farà differenza la serie P40, con un Huawei P40 Pro che sarà reso più sinuoso rispetto al passato. A dire il vero anche lo scorso P30 Pro si era contraddistinto per aver adottato la curvatura Dual Edge introdotta nel mainstream da Samsung. Ma con i top di gamma 2020 Huawei vuole osare ancora di più, come viene sottolineato nell'ultimo teaser video.

LEGGI ANCHE:

Huawei: prorogata la licenza commerciale negli USA

Nuovo teaser di Huawei P40 Pro, questa volta si parla di display

Anche se non è ancora stato pubblicato ufficialmente dai canali social di Huawei, il video che circola su Twitter è decisamente credibile. Nella breve clip vediamo un Huawei P40 Pro (almeno così si presume) è possibile scorgere vari elementi, per quanto non in maniera estremamente nitida. Ed è proprio al sesto secondo che viene fatta una ripresa macro di uno degli angoli della scocca frontale. Non soltanto è nuovamente presente quella ai lati del display, ma c'è anche una curvatura nel profilo superiore ed inferiore, anche se meno accentuata.

Un particolare che ai più attenti non sarà sfuggito già in passato, come evidenziato dai render di OnLeaks. Sembra quasi paradossale che altri produttori rendano i telefoni più curvi possibili, mentre la precorritrice Samsung ha deciso di tornare suoi suoi passi con Galaxy s20.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.