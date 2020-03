Huawei P40 vs P40 Pro: display a confronto, ergonomia o lusso?

Di leaks su Huawei P40 ne abbiamo visto moltissimi, specialmente in queste ultime settimane. Ma ci sono rumors e rumors, specialmente quando parliamo di fonti molto affidabili come Evan Blass, in arte Evleaks. Il leaker ci aveva già deliziato con un render contenente tutte le varianti e le colorazioni, compreso anche Huawei P40 Pro e la sua variante Premium. E dopo il retro non poteva mancare il davanti, rivelandoci anche come sarà fatto il display dei due smartphone top di gamma.

Evleaks ci svela come saranno i display di Huawei P40 e P40 Pro

Come accaduto fra P30 e P30 Pro, anche Huawei P40 e P40 Pro avranno differenze sostanziali nel display. In entrambi i casi avremo comunque a che fare con il pannello forato, per quanto le dimensioni non saranno le stesse. Questo perché il modello Pro avrà un sensore frontale in più, pertanto dovrebbe avere un foro un pochino più largo. Ma la differenza più evidente sarà nel vetro protettivo, a partire dal display flat che sarà integrato sul modello base di P40. Una scelta che prediligerà l'ergonomia a dispetto dell'aspetto estetico.

Al contrario, P40 Pro punterà tutto sull'essere premium alla vista, con uno schermo curvo. E non soltanto ai lati, dove comunque la curvatura sarà più accentuata, ma anche sopra e sotto, come già si evinceva in questo teaser ufficiale.

