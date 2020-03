Huawei P40 e P40 Pro avranno ancora dimensioni “umane”

Da quando i produttori di smartphone hanno intrapreso il trend del full screen, gli smartphone hanno visto un'impennata nelle dimensioni. Fortunatamente questo non dovrebbe riflettersi nella serie Huawei P40 che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe apporre una pausa in questa corsa allo schermo. Questo anche perché l'adozione del cosiddetto display forato consentirà all'azienda di avere una diagonale ampia ma senza andare troppo a discapito della portabilità.

Se volessimo ripercorrere la storia dei top di gamma Huawei, vediamo che evoluzione hanno avuto le dimensioni adoperate:

Ad eccezione dell'eccentrico P8 Max, uscito all'epoca dei phablet, i top di gamma 2016 e 2017 si sono divisi in due modelli con diagonali similari. Ma è dal 2018 che l'introduzione del notch ha fatto sì che anche Huawei si sia adeguata al trend dello schermo sempre più ampio. Ed è nel 2019 che il trend viene abbracciato a tutto tondo, superando i 6″ di diagonale anche sul modello base.

