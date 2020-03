Huawei P40 e P40 Pro: confermata la data di lancio ufficiale

Si è appena concluso il keynote virtuale (causa coronavirus), nel quale sono stati presentati Huawei Mate XS, MatePad Pro e MateBook X Pro. In chiusura il CEO Richard Yu ha voluto riaccendere l'hype dietro a Huawei P40 e P40 Pro, attesi al debutto il prossimo mese. E così sarà, visto che Richard ha confermato il giorno di lancio: 26 marzo, con un evento che avrà luogo a Parigi. Almeno stando ai piani attuali, dato che non è da sottovalutare l'ipotesi che anche l'evento di P40 possa essere limitato.

Aggiornamento 10/03: il colosso cinese conferma la data di presentazione dei nuovi flagship. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

La serie Huawei P40 sta per arrivare: ecco cosa aspettarsi

Di Huawei P40 sappiamo già tante cose, così come per Huawei P40 Pro. Specialmente se si parla di fotocamere, grazie ai numerosissimi leaks finora comparsi. Dati tecnici e numeri a parte, la principale novità dovrebbe essere l'utilizzo per la prima volta di uno zoom ottico 10x. Inoltre, il sensore primario sarebbe un inedito Sony con tecnologia Pixel Binning 16-in-1, rendendo le foto notturne ancora più ottimali.

Per quanto riguarda il resto, sappiamo anche che la EMUI 10.1 potrebbe debuttare con i nuovi top di gamma. Anziché il notch, anche Huawei P40 e P40 Pro saranno dotati di display forato per ospitare la selfie camera. Non mancheranno i classici upgrade hardware derivanti dal Kirin 990 5G, così come ci aspettiamo batterie più capienti e con ricariche più veloci.

Un nuovo teaser conferma la data di presentazione | Aggiornamento 10/03

Dopo la conferma da parte di Richard Yu arriva anche il teaser ufficiale. La compagnia cinese ha pubblicato una breve clip che annuncia la data di presentazione della serie P40: l'evento – solo online – si terrà il prossimo 26 Marzo, come anticipato dallo stesso CEO del brand. Il video non svela alcun dettaglio dei nuovi flagship, mostrando solo un brevissimo scorcio del modulo fotografico. Curiosi di saperne di più? Qui trovate tutte le novità sulla fotocamera di Huawei P40 e P40 Pro, mentre qui alcune immagini di una particolare Special Edition.

