Huawei P40 Pro punterà sull’AppGallery, già dalla confezione

Da quando Huawei non può più usare i servizi Google ci si interroga su cosa accadrà con Huawei P40. Da quando l'ipotesi HarmonyOS su smartphone sembra essere ufficiosamente tramontata, sembra sempre più chiaro che il focus sarà tutto sull'AppGallery. L'azienda sta spingendo tanto sulla propria alternativa al Play Store, fra guadagni altissimi ed un parco app sempre più ricco. Ecco, quindi, che la stessa confezione di Huawei P40 Pro ci fa capire questo cambiamento nella strategia software.

La confezione di Huawei P40 Pro fa capire l'importanza dell'AppGallery

The labels in the sales box will change and the boxes for new models will have the App Gallery badge, start on P40 series#HuaweiP40series #HuaweiBan pic.twitter.com/NPxhinQJhe — Teme (特米) (@RODENT950) March 16, 2020

La foto ci viene mostrata da Teme, leaker che ci siamo abituati a conoscere in merito ai rumors sulla famiglia Huawei P40. Nell'immagine sono messe a confronto le confezioni di Huawei P30 Pro e Huawei P40 Pro. Nel primo caso vediamo in cima il logo Huawei, a metà il nome del modello ed in basso il logo Leica con la dicitura “Quad Camera”. Nel secondo, invece, in basso campeggia bene in vista il logo AppGallery, mentre quello Leica viene spostato nel mezzo.

Questo per far subito capire agli utenti che lo acquisteranno che non avranno il Play Store, sostituito dalla piattaforma di casa Huawei. Vedremo se ciò farà desistere gli acquirenti, alla luce di prezzi probabilmente maggiorati.

