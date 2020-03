Huawei P40 e P40 Pro: come seguire la diretta streaming dell’evento di lancio

Il prossimo 26 Marzo il colosso cinese presenterà i nuovi modelli top Huawei P40 Pro ed il fratello minore P40, ai quali dovrebbe accompagnarsi anche una presunta versione PE (con una scocca in ceramica ed un teleobiettivo potenziato). Vista l'attuale situazione, l'evento di lancio è stato sostituito con una presentazione in diretta streaming e se siete interessati a scoprire tutti i dettagli dei nuovi modelli il giorno del debutto… ecco come fare per guardare l'evento!

Huawei P40 e P40 Pro in arrivo il 26 Marzo: ecco come fare per seguire la diretta streaming

In alto trovate il collegamento al canale YouTube del brand, precisamente al video tramite cui saranno lanciati i nuovi smartphone premium. Huawei P40 e P40 Pro – ricordiamo – saranno protagonisti di un evento in diretta streaming, fissato per il 26 Marzo alle ore 14. Tramite il video in alto potrete anche impostare un promemoria, in modo da ricevere una notifica al momento del debutto.

Per chi volesse fare un recap, qui trovate render e colorazioni dedicati ai top di gamma. Il prezzo per l'Europa dovrebbe partire da 799€, fino ad arrivare ad un massimo di 1299€ per la versione maggiorata di Huawei P40 Pro PE. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e per tutte le conferme su specifiche e prezzi dei nuovi modelli dovremo necessariamente attendere l'evento ufficiale.

