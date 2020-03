Huawei P40 Pro Ceramic sarà il “PE” ed avrà uno zoom migliore

Sin dai primi rumors relativi a Huawei P40 si è fatto menzione di un presunto Huawei P40 Pro PE. Un acronimo che starebbe ad indicare “Premium Edition“, ovvero una variante ancora più pregiata del top di gamma 2020. Come per Apple e Samsung, anche Huawei avrebbe così deciso di adottare la strategia dei tre top di gamma. Questo per stratificare ulteriormente la propria proposta nella fascia high-end, alzando ulteriormente l'asticella in quanto a prezzi.

Huawei P40 Pro Premium Edition? No, ma ci sarà una variante top, anche nella fotocamera

Gli ultimi rumors sembrerebbero smentire questa ipotesi, almeno parzialmente. Finora gli indizi sui flagship Huawei ci sono quasi sempre stati forniti da Teme, uno dei maggiori leaker del settore tech. Lo stesso vale per questa volta, dato che l'insider afferma che non ci sarà nessun Huawei P40 Pro Premium Edition.

There are P40, P40 pro and P40 Pro (Ceramic) pic.twitter.com/Z8UChm2a5e — Teme (特米) (@RODENT950) March 16, 2020

Ciò non significa, però, che Huawei non vorrebbe adottare la succitata strategia. Sempre secondo Teme, il top di gamma di punta si chiamerebbe soltanto Huawei P40 Pro, al quale si potrebbe affiancare la sotto-sigla “Ceramic“, anziché “Premium Edition“. Ma non sarà soltanto l'ausilio di ceramica a rendere questa variante migliore rispetto al P40 Pro standard. Il leaker specifica che questo modello potrà vantare il vociferato teleobiettivo con zoom ottico 10x. Al contrario, P40 Pro avrà lo stesso periscopio visto con P30 Pro, quindi con zoom ottico 5x.

