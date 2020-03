Huawei P40 Pro 5G spunta su GeekBench con 8 GB di RAM

All'appello dei top di gamma di inizio 2020 manca Huawei P40 e soprattutto Huawei P40 Pro, il vero modello di punta. In realtà ci sarà anche una Premium Edition, ma il suo costo potrebbe far desistere i più attenti al portafogli. Di quest'ultima abbiamo scoperto le possibili specifiche, grazie al leak di un rivenditore, ma torniamo a concentrarci su P40 Pro. Anche perché lo smartphone pare essere comparso su GeekBench, con un punteggio non esaltante ed alcune specifiche tecniche.

Da GeekBench passa anche Huawei P40 Pro 5G, svelando qualche specifica

Con nome in codice ELS-NX9, questo terminale dovrebbe essere proprio Huawei P40 Pro 5G, anche se non sarebbe la prima volta che un benchmark del genere viene falsificato. Siamo comunque di fronte ad un dispositivo Huawei, visto che il chipset presente è targato HiSilicon. Vediamo anche la presenza di 8 GB di RAM, quindi si tratta con buona probabilità di uno smartphone di alto livello.

In realtà sappiamo già che Huawei ELS-NX9 dovrebbe essere la sigla di Huawei P40 Pro. Il modello base, invece, sarebbe indicato dalla sigla ANA-NX9, come certificato dall'ente NBTC in precedenza. Come al solito, questo benchmark GeekBench non ci dice molto altro, se non che il telefono sarà basato su Android 10. Sarà una versione AOSP dell'OS, dato che il ban Google continua a persistere.

