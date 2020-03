TrovApp è disponibile anche su Huawei P40 Lite

Pochi giorni fa vi abbiamo pubblicato la nostra recensione completa di Huawei P40 Lite. Questo dispositivo, arrivando proprio nel bel mezzo del ban degli Stati Uniti, non integra i servizi Google. Vista tale circostanza, quindi, potrete utilizzare tranquillamente il sistema di Huawei, con tutte le proprie applicazioni. Se foste in difficoltà, però, TrovApp potrebbe aiutarvi non poco nella ricerca dell'app di cui avete bisogno, anche su P40 Lite.

TrovApp vi aiuta a muovervi nell'AppGallery di Huawei, e non solo

Da qualche giorno TrovApp è disponibile anche per Huawei P40 Lite. Quest'applicazione, sviluppata da un team italiano, vi permette di trovare tutte le app preferite all'interno dell'AppGallery di Huawei, e non solo. Tale soluzione, ovviamente, è utile per tutti coloro fossero in possesso di un dispositivo del brand cinese che non è dotato di servizi Google. Tra questi, dunque, troviamo anche il nuovo prodotto presentato qualche giorno fa, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Non è semplice sfruttare un dispositivo di questo tipo senza poter utilizzare i servizi Google. Tanti utenti, però, possono affidarsi a store alternativi per avere comunque a disposizione le proprie app preferite. TrovApp vi aiuterà in questo, andando a scovare la giusta soluzione fra tanti store digitali differenti, diventando così uno dei motori di ricerca, in questo campo, migliori di sempre.

