Dopo il debutto del modello P40 Lite (e mentre siamo in attesa dell'evento di lancio dei fratelli maggiori), il colosso cinese ha dato il via alla commercializzazione in Europa del “nuovo” Huawei P40 Lite E. Curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere per tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Huawei P40 Lite E ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il dispositivo lanciato in Europa altro non è che un rebrand del medio di gamma Y7P, lanciato a inizio febbraio in Thailandia. Lo smartphone arriva per noi occidentali con il nome di Huawei P40 Lite E e presenta le medesime specifiche della controparte asiatica, fatta eccezione per il SoC. In questo caso, infatti, il Kirin 710F è stato sostituito dal Kirin 810F, ancora una volta con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Come anticipato poco fa, il resto della scheda tecnica è pressoché invariata e in basso trovate tutti i dettagli.

Scheda tecnica

dimensioni di 159.81 x 76.13 x 8.13 mm per un peso di 176 grammi;

display IPS LCD da 6.39″ HD+ (1560 x 720 pixel);

processore octa-core Kirin 810F;

GPU ARM Mali-G51;

4 GB di RAM;

64 GB di storage espandibili;

lettore d'impronte digitali posteriore;

Tripla Camera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo ;

con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo ; Selfie Camera da 8 MP con apertura f/2.0;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 10W;

Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, mini-jack 3.5 mm cuffie, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo;

sistema operativo Android 9 tramite UI proprietaria EMUI 9.1, senza servizi Google.

Huawei P40 Lite E – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei P40 Lite E è fissato a 999 zloty, circa 232€ al cambio attuale, per l'unica variante disponibile (4/64 GB) e nelle colorazioni Black e Aurora Blue. Il medio di gamma è stato lanciato in Polonia e al momento non è dato di sapere se e quando debutterà anche da noi.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.