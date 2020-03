Huawei P40 e Hongqi H9: la strana coppia, all’insegna del lusso

Da qualche tempo i produttori di smartphone si sono affiancati a celebri case automobilistiche per lavorare a fianco dal punto di vista commerciale. Oltre a OnePlus e McLaren, il caso forse più noto è quello di Huawei e Porsche, con il lancio del primo Mate 9 tematizzato ad hoc. Da allora la collaborazione si è protratta fino ad oggi e si vocifera che ciò possa accadere anche con la serie Huawei P40. Ma le ultime indiscrezioni parlano di una nuova alleanza con un brand automobilistico cinese.

Dopo Porsche, la collaborazione con Hongqi affiancherà Huawei P40?

Il brand automobilistico coinvolto sarebbe Hongqi, di cui probabilmente non avete mai sentito parlare fino ad oggi. Pur essendo nata negli anni '50, l'azienda è sconosciuta in occidente, pur essendo il principale marchio in Cina. Inizialmente relegato alla produzione di vetture governative, dagli anni '90 si è allargato anche alla popolazione comune. E proprio il modello Hongqi H9 ha fatto recentemente parlare di sé, trattandosi di un'auto di lusso con fattezze che riportano alla mente realtà come Mercedes e Bentley.

E proprio il lancio commerciale di questa Hongqi H9 potrebbe avvenire in parallelo a Huawei P40 e P40 Pro. Nella pagina promozionale dell'auto sarebbe “accidentalmente” comparsa un'immagine in cui si fa riferimento proprio al telefono Huawei.

Stando a quanto indicato, i “top 200 subscribers” riceveranno una versione personalizzata Red Flag (la traduzione di Hongqi) di Huawei P40. Esisterebbe, quindi, un'edizione alternativa del telefono esclusiva per – supponiamo – coloro che acquisteranno l'automobile. Ovviamente ciò rimarrà un'esclusività per il mercato cinese, dato che il brand opera soltanto nel paese d'origine.

