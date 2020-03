Huawei P40 compare su Geekbench, a poche ore dal lancio

Non manca davvero più molto alla presentazione ufficiale della nuova famiglia Huawei P40. Oggi pomeriggio, infatti, questi dispositivi saranno lanciati sul mercato, mostrando interessanti novità soprattutto dal punto di vista fotografico. Al di là di questo punto, però, sarà interessante capire anche le prestazioni che metteranno sul campo. Dunque, vediamo come dovrebbe comportarsi il modello standard, che da poco è comparso per la prima volta su Geekbench.

Huawei P40 totalizza 2.686 punti in multi-core

Questo dispositivo è comparso sul portale di Geekbench 5, con ben 8GB di RAM. Dando un'occhiata ai risultati ottenuti, dunque, vediamo come questo device abbia mostrato ottime performance, totalizzando 742 punti in single-core e ben 2.686 punti in multi-core. Vengono confermati, poi, Android 10 così come anche un HiSilicon Kirin 990 5G.

Non sono stati mostrati altri dettagli fondamentali dello smartphone, che di fatto presenta la sigla Huawei ANA-NX9. Al momento, quindi per tutte le altre specifiche dobbiamo affidarci ai rumor e leak che fino ad oggi hanno alimentato le speranze di tutti gli utenti appassionati del brand. Manca poco, comunque, al lancio ufficiale.

