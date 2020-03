Huawei P30 Lite: il nuovo update risolve il bug delle chiamate, e tanto altro

Siamo tutti in attesa di scoprire i nuovi smartphone della famiglia P40 di Huawei. Nel corso delle scorse settimane, però, è arrivato già un primo esemplare di tale serie, ovvero Huawei P40 Lite. Con questo smartphone, di fatto, il brand ha mandato in pensione il vecchio Huawei P30 Lite, che ha fatto la sua comparsa sul mercato solo un anno fa. Nonostante questo, però, l'azienda continua ad aggiornarlo anche ora, rilasciando continui update.

P30 Lite riceve le patch di sicurezza di Gennaio

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, quasi tutti gli utenti in possesso di Huawei P30 Lite dovrebbero aver ricevuto un aggiornamento. Si tratta, dunque, della versione 10.0.0.168 della EMUI 10, basata ovviamente su Android 10. Se diamo un'occhiata al changelog completo, quindi, vediamo come il problema dei suoni in chiamata sia stato risolto. Da diverso tempo, infatti, gli utenti lamentavano alcuni malfunzionamenti dello smartphone durante le chiamate in arrivo.

Oltre questo, poi, sono arrivate anche le nuove patch di sicurezza di Android di gennaio 2020. Sebbene non siano proprio le ultime, comunque, questo dimostra che il brand ha ancora a cuore questo smartphone e la sua sicurezza. Tale update, dunque, dovrebbe avere un peso di 597MB e, a poco a poco, arriverà su tutti i dispositivi interessati.

