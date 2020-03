Huawei P20/P20 Pro si aggiornano, ma senza EMUI 10

Per quanto gli smartphone Huawei siano ampiamente venduti sia in Cina che in Europa, il trattamento degli aggiornamenti non è mai il solito. Il caso della EMUI 10 sulla serie Huawei P20 e P20 Pro ne è un perfetto esempio. In Cina l'update è già stato reso disponibile per i loro possessori, mentre in Europa stiamo ancora attendendo l'inizio del roll-out. Inizialmente previsto per il mese di marzo, per vari problemi logistici (non specificati) se ne riparlerà probabilmente a maggio. A pesare potrebbe essere anche la situazione Coronavirus, la cui allerta ha rallentato tutto il settore tecnologico, dal punto di vista produttivo e non.

Se avete un Huawei P20 o P20 Pro, dovrete ancora aspettare per la EMUI 10

Tuttavia, un nuovo aggiornamento è comunque in fase di arrivo a bordo di Huawei P20 e P20 Pro. Seppur non sia la EMUI 10, si tratta della EMUI 9.1.0.387, anche se in alcune nazioni si è passati alla successiva 9.1.0.388. In entrambi i casi il peso dell'update è attorno ai 228 MB, visto che non porta con sé nessun stravolgimento, in vista della decima edizione della UI. L'unica vera novità software è relativa all'introduzione delle patch di sicurezza di marzo. Nel changelog non sono riportate altre novità, visto che l'azienda si sta riservando il grosso per la EMUI 10.

