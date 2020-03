Huawei P20/Mate 10: l’arrivo della EMUI 10 potrebbe slittare fino a maggio

Sappiamo quanto sia importante che una grande azienda come Huawei mantenga aggiornati i propri dispositivi, anche quelli più datati. Vediamo, infatti, come spesso gli utenti scelgano uno smartphone, piuttosto che l'altro, in base a questa condizione. Si tratta di un punto, dunque, abbastanza importante. Motivo per cui il colosso cinese si sta muovendo attivamente per portare la EMUI 10 sulla serie P20 e Mate 10, sebbene questa potrebbe subire dei ritardi.

P20 e Mate 10 sarebbero già pronti all'update

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, pare che Huawei P20 e Huawei Mate 10 dovranno attendere ancora un po' prima di poter vedere la EMUI 10. Sebbene il programma beta sia stato concluso già nel mese di gennaio, nessuno smartphone in questione è ancora stato aggiornato a questa nuova release software. Secondo le ultime informazioni a riguardo, infatti, tale aggiornamento potrebbe essere rilasciato con uno o due mesi di ritardo rispetto al previsto. Saremmo costretti ad attendere, dunque, fino ad aprile o maggio.

Non sono ancora state rivelate le reali motivazioni di questo ritardo. Tale aggiornamento, infatti, su queste serie di smartphone sarebbe dovuto arrivare entro la fine di marzo. Molto probabilmente, però, ci sono stati alcuni problemi legati alle nuove funzionalità sviluppate per questi device, che l'azienda avrebbe voglia di introdurre tutte insieme.

