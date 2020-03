Un nuovo aggiornamento rende più sicuro Huawei P20 Lite

Possessori di Huawei P20 Lite, abbiamo buone notizie per il vostro dispositivo. Per quanto sia stato rilasciato ormai due anni fa, lo smartphone sta ricevendo un nuovo aggiornamento. Dopo quello dello scorso dicembre, l'update rinnova ulteriormente il comparto sicurezza, portando con sé le patch più recenti.

Huawei P20 Lite si aggiorna con le patch di febbraio 2020

L'aggiornamento per Huawei P20 Lite riguarda la build EMUI 9.1.0.306, ha un peso di 217 MB e l'unica novità degna di rilevanza è l'introduzione delle patch di febbraio 2020. Non saranno le ultime di marzo, ma sicuramente è una novità che non potrà che far piacere agli utenti che hanno un P20 Lite. Il roll-out è appena iniziato, pertanto potreste dover attendere ancora qualche ora (se non qualche giorno) prima di riceverlo.

Sì, l'aggiornamento è sempre basato sulla EMUI 9. Per la EMUI 10 non c'è niente da fare, invece: lo conferma la stessa azienda. Huawei P20 Lite rientra fra i modelli che non la riceveranno per “limitazioni tecniche”.

