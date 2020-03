Huawei Nova 7 SE: svelate le specifiche principali

Oltre alla serie P40, questa primavera sarà contraddistinta anche dal lancio della serie Huawei Nova 7. Come suggerito dai rumors precedenti, la famiglia sarà composta da almeno 3 modelli, comprensivi di Huawei Nova 7 SE. Così facendo verrà portata avanti la classificazione vista con la sesta generazione, sintetizzando i ben più numerosi 7 modelli della quinta.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40 e P40 Pro: dimensioni “umane”, ma batterie non al top

Ecco in cosa si differenzierà Huawei Nova 7 SE dal resto della serie

Grazie all'ultimo post su Weibo del leaker Digital Chat Station possiamo farci un'idea più precisa di come apparirà Huawei Nova 7 SE rispetto agli altri modelli. A partire dal pannello da 6.5″, quasi sicuramente Full HD+, un display forato che si occuperà di includere la selfie camera. Vista la presenza del citato sensore ID laterale, viene da pensare che si tratti di un display LCD anziché AMOLED.

All'interno di Nova 7 SE dovremmo trovare un SoC Kirin con supporto 5G. Trattandosi di un modello mid-range, per il momento non c'è un SoC Kirin di fascia media con supporto alle nuove reti. È quindi probabile che venga introdotto l'inedito Kirin 820, di cui si è vociferato assieme al top di gamma Kirin 1020 che dovremmo vedere per la prima volta su Huawei Mate 40. Il resto delle specifiche suggerite dal leaker include il supporto alla ricarica 22.5W, mentre per i modelli superiori si parla della SuperCharge 40W. Inoltre, sul retro dovremmo trovare un sensore primario da 64 MP, sempre più diffusi come i 48 MP nel 2019.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.