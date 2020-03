Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro passano dal TENAA

Huawei ed Honor si apprestano a lanciare diversi dispositivi. Non soltanto Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Honor 30, 30S e 10X, ma anche Huawei Nova 7. Secondo quanto trapelato finora, anche la settima generazione si comporrà di tre modelli, assieme a Huawei Nova 7 Pro e Nova 7 SE. E sono proprio i due modelli principali ad essere stati certificati dall'ente TENAA, anche se in maniera provvisoria.

Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro sono stati certificati dall'ente TENAA

Non trattandosi della certificazione completa, l'ente TENAA non ci fa sapere molto in più di Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro, rispettivamente JEF-AN00 e JER-AN10. L'unico dato che compare fra i dati pubblicati è che avremo il supporto 5G sull'intera gamma di nuovi dispositivi. Sembra sempre più certo che d'ora in poi quasi tutti i modelli di casa Huawei ed Honor saranno in grado di connettersi alle reti di nuova generazione. Faranno eccezione solamente i dispositivi di fascia low-cost, mentre sarà il 2021 l'anno in cui inizieremo ad assistere ad uno switch più completo dal 4G al 5G.

Con supporto sia SA che NSA, Nova 7 e Nova 7 Pro integreranno quasi sicuramente il Kirin 990 5G che ha debuttato su Mate 30 e che rivedremo su P40. Al contrario, Nova 7 SE dovrebbe montare il nuovo Kirin 820 5G. Sappiamo anche che avranno la ricarica rapida SuperCharge 40W, lo standard minimo per i modelli di fascia medio/alta in su.

