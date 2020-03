Huawei Nova 7 certificato con ricarica molto rapida

Anche se da noi non è particolarmente diffusa, la serie Huawei Nova rappresenta uno dei vari capitoli nella fascia alta. Non sarà differente per Huawei Nova 7, la nuova serie che dovrebbe debuttare a breve sul mercato. Come accaduto per la famiglia P40, di cui è stato presentato P40 Lite (e P40 Lite E), anche Huawei Nova 7i è già ufficiale al pubblico. E pur trattandosi del modello destinato alla fascia mid-range, integra una caratteristica di alto livello che ritroveremo sui modelli superiori.

La ricarica rapida di Huawei Nova 7 rispetterà le aspettative

A testimonianza di ciò c'è la certificazione 3C, eseguita sull'inedito Huawei CDY-AN00, il quale dovrebbe appartenere proprio alla serie Huawei Nova 7. Collegato ad esso c'è il caricatore HW 100 40 0C00, ovvero quello certificato con supporto SuperCharge a 40W. Questo significa che, come prevedibile, anche i modelli sopra a Nova 7i saranno in grado di caricarsi con questa potenza. Non che ci sia da sorprendersi, dato che anche il precedente Huawei Nova 6 supportava questa tipologia di ricarica.

Prendendo in esame i rumors precedenti, sappiamo che Huawei Nova 7 avrà un display OLED con sensore ID al di sotto di esso. A pilotare il tutto ci sarà il Kirin 990 5G, ma per il momento le informazioni si fermano qui.

