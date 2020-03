Huawei Mate XS in vendita e va sold out in pochi secondi

Da qualche giorno, all'interno di un evento a porte chiuse, Huawei ha presentato diversi nuovi dispositivi. Non sono ancora stati annunciati i nuovi smartphone, ma c'è stato spazio per tanti altri prodotti, tra cui anche Mate XS. Questo rappresenta un device intermedio tra Mate X e quello che dovrà uscire questa estate, presentando comunque caratteristiche da top di gamma. Al momento, poi, pare che tale dispositivo sia stato apprezzato abbastanza dal pubblico, superando quasi le 400 mila prenotazioni su Vmall.

Aggiornamento 05/03: come prevedibile, le vendite di Huawei Mate XS si sono rivelate piuttosto positive. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Mate XS convince, nonostante il prezzo!

Stando ai dati emersi in queste ore sul web, pare che Huawei Mate XS sia un successo. Contando il numero di prenotazioni effettuate su Vmall, che hanno quasi raggiunto quota 400 mila, pare che l'azienda abbia davvero fatto centro. Non si tratta, però, dell'unico store dove questo ha fatto registrare numeri imporanti. Se diamo un'occhiata anche a JD.com, dunque, vediamo come quasi 150 mila persone si siano prodigate nella prenotazione di questo smartphone pieghevole.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 30 e Mate X: nuovo metodo per installare i servizi Google | Guida

Attualmente tale modello è presente anche in Italia ad un prezzo davvero molto elevato. Questo vale, però, anche per la Cina, dove la variante base ha si aggira su 16.999 yuan, quindi circa 2.219 euro. Non siamo molto distanti, dunque, dai 2.499 euro richiesti in Europa. Vedremo, però, quante di queste prenotazioni si trasformeranno effettivamente in prodotti acquistati.

È subito sold out per Huawei Mate XS | Aggiornamento 05/03

Le tantissime prenotazioni si sono tradotte in buoni numeri di vendita per Huawei Mate XS. A tal punto da andare sold out in pochi secondi. Sicuramente le unità disponibili al primo flash sale non erano moltissime, ma stiamo comunque parlando di un prodotto costosissimo. Finora tutti i pieghevoli sono andati esauriti nell'arco di poco tempo, dimostrando come ci sia comunque una fetta di pubblico disposta a pagare un sacco per essere fra i primi ad utilizzarli.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.