EMUI 10 arriva su Huawei Mate X, anche Mate XS si aggiorna

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di parlare più concretamente della seconda generazione di Huawei Mate X. La primissima declinazione ha fatto il suo debutto sugli scaffali in Cina lo scorso novembre. Ad esso è seguito Huawei Mate XS, presentato nei giorni in cui si sarebbe dovuto tenere il MWC 2020, saltato per via del Coronavirus. Il primo dei due venne lanciato ancora con la EMUI 9.1, mentre la EMUI 10 ha iniziato a farsi strada ad inizio 2020. Fortunatamente per i suoi possessori, l'aggiornamento è arrivato, come previsto dalla roadmap.

LEGGI ANCHE:

Anche Huawei aiuta l’Italia nella lotta contro il Coronavirus

Huawei Mate X e Mate XS si aggiornano, fra EMUI 10 e novità varie

Ecco, quindi, che è in fase di rilascio la EMUI 10.0.1.115 per Huawei Mate X, con una patch minore per coloro che già facevano parte del Beta Testing. Inutile dire che le novità introdotte con la EMUI 10 sono le solite viste in precedenza: redesign della interfaccia utente, con nuovi colori e animazioni più fluide, così come l'aggiunta del Tema Scuro.

Per i possessori di Huawei Mate XS, invece, la EMUI 10 è già realtà, essendo stato commercializzato più avanti nel tempo. Per il modello successivo di pieghevole l'aggiornamento aggiunge la EMUI 10.0.1.123, con un peso di 624 MB. Le novità incluse riguardano perlopiù ottimizzazioni del sistema, fra un miglioramento dell'esperienza audio e degli effetti del display in alcune circostanze.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.