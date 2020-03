Questo concept di Huawei Mate 40 Pro stravolge tutto

Attendiamo con impazienza il debutto della serie Huawei P40, viste le aspettative settate per il comparto fotografico. Ma c'è chi con la mente è già oltre, perché si sa, il mostro dell'hype non accenna mai a placarsi. Qualche rumors su Huawei Mate 40 Pro già aleggia in rete, specialmente per ciò che riguarda l'impianto hardware che ne guiderà le prestazioni, così come per la fotocamera. Ma le immagini odierne cercano di concretizzarne le fattezze, per quanto in maniera abbastanza discutibile.

Huawei Mate 40 Pro immaginato in queste immagini concept

Queste immagini sono ovviamente un concept e non vogliono dare l'idea di quello che sarà l'effettivo Huawei Mate 40 Pro. Anche perché dubitiamo che uno smartphone del genere potrebbe attecchire sui gusti dell'ampia platea a cui Huawei si rivolge. Da sempre la serie Mate cerca di distinguersi per il suo fascino premium. In questo caso siamo dinnanzi ad uno smartphone sicuramente originale, anche se in modi che potrebbero far sollevare più di un sopracciglio.

Partiamo dall'elefante nella stanza. Questo Huawei Mate 40 Pro è dotato del cosiddetto notch al contrario, brevettato mesi fa da Xiaomi. Anche Huawei ha brevettato il suo sistema del genere, seppur in maniera più sinuosa e meno grossolana. Un'ipotesi che vuole far sì che si ottenga un full screen totale, ma a che costo? A che pro avere uno smartphone del genere, con delle fattezze stravolte che comporterebbero anche stravolgimenti per le cover? Il display è nuovamente curvo, sulla linea del display Waterfall di Mate 30 Pro. Ciò significa che anche in questo caso non c'è il bilancere del volume, mentre il tasto Power persiste ed è tinto di rosso.

Se si guarda il retro di Mate 40 Pro, si nota una quad camera Leica disposta in un riquadro a dir poco originale. È da Mate 10 che il produttore adotta soluzioni uniche per la disposizione della back cover. Ed anche qua non si fa eccezione, con i quattro sensori inseriti in un modulo esagonale dal sapore sci-fi, con tanto di banda blu scuro che attraversa il retro in senso verticale.

