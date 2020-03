Da quando DxOMark ha deciso di valutare anche il comparto audio degli smartphone, l'attenzione dell'utenza non si concentra esclusivamente sulla fotocamera. E se si pensa a Huawei Mate 30 Pro 5G, secondo in classifica in ambito fotografico, si potrebbe pensare ad un reparto sonoro da primo della classe. Ma non è propriamente così, come testimoniano i test svolti dal team di valutazione. L'audio restituito dal top di gamma Huawei vive di luci ed ombre, eccellendo in alcune parti ma non soddisfacendo a pieno in altri.

Alti e bassi per l'audio di Huawei Mate 30 Pro 5G: ce lo dice DxOMark

Se si prende il top di gamma di riferimento, ovvero Xiaomi Mi 10 Pro, si può notare come la qualità di riproduzione sonora sia su un livello superiore. Il difetto più evidente è la mancanza di due speaker veri e propri, mancanza che viene compensata dalla propagazione acustica tramite il display. Ma come già constatato in precedenza con altri telefoni del genere, è una tecnologia ancora non in pari con uno speaker tradizionale. L'utilizzo di un singolo speaker fa sì che non ci sia una scena stereofonica completa, oltre a soffrire ad alto volume.

L'aspetto paradossale di tutto ciò è che, se si parla di qualità di registrazione, Mate 30 Pro 5G è il migliore fra tutti quelli finora testati. Ecco come si compone adesso la classifica generale di DxOMark:

76 – Xiaomi Mi 10 Pro 75 – Huawei Mate 20 X 74 – Apple iPhone XS Max 71 – Apple iPhone 11 Pro Max 69 – ASUS ROG Phone 2 68 – Google Pixel 4 66 – Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10 5G 65 – OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+ 61 – Huawei Mate 30 Pro 5G 60 – Huawei Mate 30 Pro

