Huawei P40 sta arrivando, taglio di prezzo per Mate 30 5G!

Manca davvero poco alla presentazione della nuova famiglia Huawei P40, prevista per il 26 marzo. Tanti utenti, ormai, stanno attendendo solo più quel momento, per portare a termine il loro prossimo acquisto. Nel frattempo, però, tutti i device più datati del brand potrebbero subire importanti sconti, proprio in virtù dell'arrivo di questa nuova serie. Non è assolutamente casuale, dunque, il calo di prezzo che da poco ha coinvolto Huawei Mate 30 5G.

Mate 30 5G viene scontato in Cina

Huawei Mate 30 5G è uscito sul mercato nella seconda metà del 2019, mostrando un hardware di tutto rispetto. Nelle scorse ore, però, tale dispositivo è stato scontato su Jingdong, probabilmente per fare spazio ai nuovi P40. Tale sconto è considerevole se pensiamo che dai 4.999 yuan (644 euro circa) di listino si è passati a 4.499 yuan (580 euro) per la variante standard. Quella con una configurazione da 8/256GB, invece, è passata da 5.499 yuan (709 euro) a 4.999 yuan (644 euro).

Nonostante tutto, comunque, tale unità rimane affidabile ed assolutamente veloce. Si tratta pur sempre di uno smartphone molto recente, che monta un SoC Kirin 990 con supporto alla rete 5G a doppia modalità. Non è un caso, quindi, che diversi utenti stiano pensando di acquistare proprio questo prodotto al momento, rinunciando magari alle varie innovazioni che verranno portate sui nuovi Huawei P40.

