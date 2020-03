Huawei Mate 20 Pro si aggiorna e riceve le patch di Gennaio

Mentre l'attenzione è tutta focalizzata sui nuovissimi modelli della serie P40 (in arrivo la prossima settimana), ecco spuntare un nuovo aggiornamento dedicato al sempreverde Huawei Mate 20 Pro. Il top di gamma lanciato nella seconda metà del 2018 (e qui trovate la nostra recensione) è ancora un dispositivo eccellente ed oggi ha cominciato a ricevere un nuovo aggiornamento che arriva con le patch del mese di Gennaio 2020.

Huawei Mate 20 Pro: il nuovo aggiornamento porta con sé le patch di Gennaio

L'update porta il software alla versione 10.0.0.188(C432E7R1P5) e il download pesa solo 150 MB. Si tratta di una relese minore, che migliora la sicurezza del sistema di Huawei Mate 20 Pro con le patch di sicurezza del mese di Gennaio 2020. Non si riscontrano altre novità, al massimo potrebbe essere presente qualche ulteriore miglioramento software non elencato nel changelog.

Siete tra i possessori di questo top di gamma? Come vi state trovando? Lo consigliereste anche a distanza di un po' di tempo dal debutto? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, se siete in cerca di un modello più recente vi lasciamo con le recensioni di Mate 30 Pro e dell'ultimissimo P40 Lite (medio di gamma che fa da apripista alla nuova serie in arrivo), entrambi dotati dei soli Huawei Mobile Services.

