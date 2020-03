Huawei Mate 20 e 20 Pro si aggiornano con le patch di marzo

È passato pochissimo tempo dall'ultimo aggiornamento per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, ma è già in fase di rilascio un ulteriore update. L'ex top di gamma della serie Mate sta continuando a ricevere le patch di sicurezza più recenti, mantenendolo così al passo coi tempi in merito di cyber sicurezza. La release in questione è la EMUI 10.0.0.196, ha un peso di circa 161 MB e porta con sé le patch di marzo 2020, un upgrade di due mesi, dato che prima c'erano quelle di gennaio.

Come ci indicano le dimensioni contenute ed il changelog estremamente striminzito, le novità di questo aggiornamento finiscono qua. L'aggiornamento è già in fase di roll-out anche in Italia, perciò se siete fra i possessori di Mate 20 o Huawei Mate 20 Pro potreste già riceverlo stamani. In alternativa, vi invitiamo ad aspettare il corso delle prossime ore per ricevere la relativa notifica.

