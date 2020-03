Huawei Mate 10 e Honor V10: con la EMUI 10 tutt’uno con i notebook

Sia la serie Huawei Mate 10 che quella Honor V10 sono compresi nella lista dei modelli che riceveranno l'aggiornamento alla EMUI 10. L'update è ancora in corso di lavorazione, come testimoniato dall'inizio del beta testing (anche in Italia), e con esso le features che lo accompagneranno. Una di queste si chiamerà Multi-Screen Collaboration e permetterà di renderli più sinergici con i notebook supportati.

Per il momento si tratta di una funzione limitata ad un gruppo limitati di utenti in fase beta. Ma una volta che sarà resa disponibile, permetterà ai possessori di Huawei Mate 10 e Honor V10 di sincronizzarli con i propri laptop. Ma non esclusivamente nella maniera più classica, ma proprio rendendoli tutt'uno con i PC portatili. Una volta avviata la modalità Multi-Screen, infatti, viene effettuato il mirroring dello schermo del telefono sul notebook. Così facendo è possibile accedere ai contenuti del telefono in maniera più semplice, avendoli direttamente sul proprio PC.

Non è ancora chiaro come funzionerà, nel senso che non è stato specificato se sarà possibile farlo su tutti i laptop. Ne dubitiamo: probabilmente sarà necessario avere un PC di casa Huawei, abbinandoli tramite connessione NFC. Il beta testing inizierà domani, perciò il rilascio ufficiale potrebbe avvenire a cavallo fra marzo e aprile.

