Huawei non teme confronti con il Kirin 820 5G: ecco i risultati

Non è passato molto tempo da quando sono apparse in rete le prime specifiche tecniche riguardanti il Kirin 820 5G. Questo nuovo chipset, prodotto direttamente da Huawei, dovrebbe essere montato presto su alcuni modelli del brand di fascia medio/alta. Tra questi, dunque, il primo a sfruttarlo sarà proprio Honor 30S, che tra poco verrà presentato al grande pubblico. Vediamo, però, come i risultati fatti registrare da tale componente hardware siano davvero strabilianti.

Kirin 820 5G supera Snapdragon 855 e Kirin 980

Sono stati eseguiti i primi test su questa piattaforma che, in linea teorica, sembra promettere davvero bene. Attualmente tutti i vari risultati sono stati mostrati da Geekbench 4, dove questo nuovo chipset è riuscito a superare anche lo Snapdragon 855 nei test in single-core. Se questo non bastasse, poi, tale SoC sarebbe risultanto vincente anche contro il “fratello maggiore” Kirin 980, sia in single-core che in multi-core.

Non conosciamo ancora tutte le caratteristiche ufficiali di tale unità, ma crediamo che queste prestazioni siano dovute ad un clock maggiore dei core Cortex-A76. Motivo per cui il Kirin 820 5G, pur essendo stato studiato per una fascia di prodotti non premium, mostra prestazioni più che soddisfacenti per il mercato dei medi di gamma. Vedremo, dunque, come si comporterà effettivamente sui primi prodotti sui quali verrà implementato.

