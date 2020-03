Huawei e Honor confermano: garanzia estesa in Italia

Da quando il Coronavirus ha obbligato le istituzioni ad avviare una quarantena molto restringente, le aziende stanno avendo problemi ad interfacciarsi con i clienti. Anche nel caso di Huawei che, come tutte le società che operano in Italia, sta riscontrando tutti i problemi legati alla filiera economica. Una delle procedure attuate per compensare tali problematiche è l'estensione della garanzia, come accaduto nel caso di Xiaomi.

Aggiornamento 31/03: anche Honor si aggiunge a Huawei, trovate maggiori dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Huawei: dove hai piazzato la fotocamera in questo brevetto?

Huawei estende la propria garanzia sui propri dispositivi

La succitata quarantena fa sì che le persone che stanno avendo problemi di funzionamento con i dispositivi Huawei siano sostanzialmente impossibilitate dall'usufruire della garanzia. Non potendo uscire di casa, se non per motivi di estrema necessità, recarsi dove si è acquistato per farlo riparare può diventare molto difficile, se non impossibile. Per questo Huawei ha deciso che per tutti i dispositivi la cui garanzia scadrebbe fra il 21 marzo e il 21 giugno 2020, sarà prolungata fino al 30 giugno 2020. Questa estensione sarà estesa su tutti i dispositivi hardware Huawei, sia smartphone che smartwatch, smartband, notebook, caricatori e così via.

Doing our bit. As a gesture of good faith, we have extended the warranty on all smartphones, smartwatches, headsets, chargers, etc. to 30th June’2020, whose warranty expires between 21st March 2020 to 21st June 2020. @HuaweiIndia pic.twitter.com/m6xGVQ8n8O — Veer (@veerangadberry) March 25, 2020

Differentemente da Xiaomi e Huawei, il capo di Realme ha confermato che la garanzia sarà regolarmente valida.

Aggiornamento 18:00

Huawei Italia ha rilasciato una doverosa precisazione sull'estensione della garanzia nel nostro paese. L'azienda ha deciso di prolungare le garanzie in scadenza fra 15 marzo e 14 giugno fino al 15 giugno 2020.

Resta a casa e connesso, ai tuoi dispositivi ci pensiamo noi. Huawei: ✅Estende tutte le garanzie la cui scadenza era… Pubblicato da Huawei Mobile su Giovedì 26 marzo 2020

Aggiornamento 31/03

Come per la casa madre, anche Honor ha deciso di dare una mano ai suoi clienti in Italia, rivendendo le proprie politiche di garanzia. Tutti i prodotti del brand la cui garanzia sarebbe scaduta fra il 15 marzo e il 14 giugno la vedranno prolungata fino al 15 giugno. Questa nuova data sarà valida per smartphone, tablet, notebook, wearables e prodotti audio targati Honor. Inoltre, Honor svolgerà il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio, in modo che gli utenti rimangano a casa e non siano costretti ad uscire.

Nel caso in cui si abbia uno smartphone che non funziona più come dovrebbe, è possibile usare l'app Supporto, pre-installata sugli smartphone Honor, per svolgere una diagnosi e capire cosa ci sia che non va. In qualsiasi caso, comunque, potete rivolgervi al numero verde 800-646667 (Lun-Dom 08:00-21:00, festività escluse) o visitare il sito dedicato. Honor ci tiene comunque a specificare che, visto l'attuale sovraccarico dei corrieri, potrebbero esserci dei ritardi nella gestione del tutto.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu