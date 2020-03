Di recente ha fatto capolino l'aggiornamento alla Magic UI 3.0 Stabile, attualmente in roll out per gli utenti in possesso di un dispositivo Honor 20, 20 Pro oppure View 20. Non riuscite ad effettuare l'update nonostante il nuovo firmware sia in rilascio e volete sapere come forzare l'aggiornamento della EMUI? Niente paura, vi basterà utilizzare questo pratico trucco, valido per tutti i dispositivi Huawei e Honor, sia con gli aggiornamenti della Magic UI che della EMUI.

Huawei e Honor: ecco come forzare l'aggiornamento della EMUI (con firmware in roll out)

La procedura da seguire è davvero semplicissima e non richiede né permessi di root né pratiche che potrebbero compromettere la garanzia del vostro smartphone. Di seguito trovate tutti i passaggi utili per forzare l'aggiornamento della EMUI (o della Magic UI) a bordo dei dispositivi Huawei e Honor, semplicemente sfruttando l'applicazione Supporto, preinstallata su tutti gli smartphone dei due brand cinesi.

aprite l'app Supporto;

recatevi in Personale (l'icona in basso a destra) e da qui, in Impostazioni;

cliccate su Rimuovi Cache;

ora tornate alla schermata principale dell'app e cliccate su Servizi;

tra i servizi rapidi troverete l'icona Aggiorna;

verrete reindirizzati all'Aggiornamento Software e dovreste trovare il firmware più recente pronto per essere scaricato.

Ovviamente sottolineiamo che la procedura è valida esclusivamente per i software stabili in fase di rilascio. Ogniqualvolta l'azienda pubblica un aggiornamento questo viene distribuito tramite roll out incrementale; ciò significa che il rilascio parte da una base ristretta per poi arrivare su tutti i modelli Huawei e Honor interessati. La procedura in altro permette di accelerare il tutto e di avere subito disponibile l'aggiornamento.

